SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Busque rever recursos que são subaproveitados no cotidiano, otimizando seus usos e inseri-los em um contexto de economia criativa. Neste momento, é importante fazer uma revisão de valores e estratégias na gestão da vida, com Lua e Urano no setor das rotinas.

