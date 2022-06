ÁRIES (21/3 a 20/4)

As novidades não param de chegar! Com ótimo mapa astral a época é de progresso, aproveite a fase e articule os novos negócios e ideias que andam no papel. Eles podem render bons frutos para você. Planejamento é a palavra-chave no momento.



TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua estimula que você explore alguns mistérios e procure se transformar. Você já gosta mesmo de inovação, então entre nessa de cabeça. Maior projeção e sucesso profissional. Aproveite para lançar bases mais firmes e seguras para o seu futuro.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Continua um astral de muito sucesso em sua vida profissional, e o dia de hoje, lhe trará muito mais sorte. O momento é de reconhecimento e brilho. No plano familiar, procure deixar que cada um resolva os seus próprios problemas. Cuide mais de você.



CÂNCER (21/6 a 21/7)

Boas vibrações estão atingindo os seus mundos superiores nesse período, colocando-o em contato íntimo com energias celestes. Portanto nunca é demais um pouco de atenção para captar melhor as mensagens dos deuses que habitam a região da sua mente.



LEÃO (22/7 a 22/8)

Os astros estão aumentando a sua intuição e fazendo você prestar atenção em coisas que normalmente você não via. Essa energia faz você tomar consciência de que, na vida, existem coisas que a gente não pode ver nem controlar.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sentirá renascer a esperança com relação ao amor. Alguém que anda afastado pode voltar. Invista no futuro. Como? Planejando, investindo, administrando limitações, negociando interesses diferentes dos seus. Bom momento no campo financeiro.



LIBRA (23/9 a 22/10)

No plano profissionais boas oportunidades poderão surgir nesta fase. Aquele equilíbrio emocional e material que tanto deseja está perto de ser alcançado. Agora é hora de tomar cuidado para não cair naqueles mesmos erros do passado. Medite!



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

No plano profissional, já é hora de você lutar por seus ideais. Não fique esperando as coisas caírem do céu para você. Corra atrás. Poderá ter uma excelente oportunidade neste período. Fique alerta a todos os acontecimentos a sua volta. Sorte no amor.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Oportunidades interessantes e imprevistas poderão lhe trazer grandes satisfações no plano profissional. As dificuldades financeiras desaparecerão, pelo menos nesta fase. No plano familiar, o momento é de paz, amor e muita harmonia.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Para quem está pensando em fazer algum tipo de investimento, deve aproveitar o momento. Seu espírito empreendedor está em destaque e o impulsiona rumo a novas metas de trabalho. Mergulhe de cabeça, grandes iniciativas surgirão nesse período.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Neste período sua energia vai se expressar de modo mais refinado. Aproveite esta época, em que a sua capacidade de realização, de dar forma as ideias, está no seu auge, para reorganizar a vida, tanto no campo profissional quanto no afetivo. O segredo está no ritmo.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Curta momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Aproveite este momento de maior abertura social para trabalhar e promover sua imagem. Bom momento para conseguir algo que já vem tentando a algum tempo. Bom momento no campo espiritual.