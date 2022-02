ÁRIES (21/3 a 20/4)

Priorize o que você quer na carreira e acelere a produtividade para melhorar a situação financeira. Nessa fase poderá fazer muitos contatos e conseguir fechar bons negócios. No amor, você terá inspiração para expressar o que sente pela pessoa amada.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ao longo da vindoura semana, você estará voltado para as coisas do trabalho e muita coisa poderá ser percebida é ajustada. Não lhe faltará intuição para descobrir os melhores caminhos a seguir. No amor, escolha um programa divertido na companhia de quem ama.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Ótima fase para você idealizar o que deseja melhorar na sua atividade profissional. Terá condições de explorar toda sua criatividade e conseguir um melhor padrão para fazer o seu serviço com mais praticidade. No amor, cultive laços mais amorosos com quem ama.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Esqueça as preocupações profissionais. O momento é ótimo para você se divertir e relaxar. Uma boa pedida é visitar lugares onde aja muito verde e cachoeiras, pois isso lhe fará muito bem. No amor, excelente momento para falar de sonhos e expressar seus sentimentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Na próxima semana, poderá receber boas propostas profissionais e você terá oportunidade de alavancar sua carreira. O reconhecimento do seu talento será o fator principal para ser requisitado. Boa sorte! No amor, demonstre o seu carinho para fazer quem ama mais feliz.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Na próxima semana, você ganhará consciência de sua total força criadora. Seu talento irá se manifestar com muita intensidade e você poderá criar coisas maravilhosas. Tudo indica que terá sucesso financeiro. No amor, compartilhe tudo o que você tem de melhor com quem ama.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tenha cuidado com seu orçamento, pois sua vontade para ajudar as pessoas estará em evidência e algumas delas poderão aproveitar da sua generosidade para explorar o seu bolso. No amor, injete carinho no seu relacionamento para dar mais vida ao seu romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Que tal aproveitar este dia e fazer coisas diferentes, mesmo que sejam por poucas horas? Será importante sair da rotina para dar um novo colorido na sua vida pessoal e sua autoestima agradecerá. No amor, aproveite o dia para se declarar a pessoa querida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Movimente à sua vida social, mas não deixe de lado sua vida prática. Saiba equilibrar sua rotina entre prazeres e obrigações. Procure conversar com pessoas que podem dividir experiências com você. No amor, não convém impor seus desejos, isso não dará certo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Ótimo dia para você refletir sobre aquilo você deseja. Não dê um passo maior que a perna, assim, não terá do que se lamentar depois. O melhor a fazer é ter uma visão racional sobre tudo. No amor, com seu jeitinho envolvente abalará corações. Tenha piedade! Viu?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Um novo ciclo se iniciará na próxima semana e com ele uma fase de muita prosperidade mudará sua situação financeira para melhor. Isso se dará devido ao seu imenso empenho no que fará. No amor, astral ousado na intimidade a dois colorirá seu romance.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O clima à sua volta é de imensa colaboração. Excelente para trocar experiências. Parceria dessa natureza, contribui muito para o aperfeiçoamento do que se faz e aumenta a segurança emocional. No amor, Aposte no seu carisma e jeito gracioso para conquistar.