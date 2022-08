CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Afloram prazeres íntimos com o encontro entre Lua e Vênus. Mercúrio no setor do trabalho pode favorecer as atividades analíticas. Este momento tende a se mostrar favorável para aprimorar conhecimento em sua área de atuação profissional. Cuidado, porém, com dificuldades no trato com as parcerias.

