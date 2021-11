ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Nesse período, dedique se a seus projetos e estudos possibilidades de crescimento profissional e pessoal podem surgir. Busque novos estímulos para a vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Nem tudo são flores, nem toda história romântica tem final feliz e nem sempre é possível sonhar com os contos de fadas. É necessário dizer isso a você, pois assim sua racionalidade vai florescer. Viaje em seus pensamentos, mas saiba que é necessário voltar também.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente; Mercúrio. Há uma vibração de confiança em seu coração que deve ser aproveitada para fazer planos. Talvez seja obrigado a gastar mais dinheiro do que previa. Número: 1.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Procure seus amigos, o que lhe dará muito prazer. Sua participação em grupos está metódica hoje. Cuidado para não querer manipular as situações. Agora as possibilidades de ganhos aumentam e só depende de você ir em busca do que acredita ser o melhor para você.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Dia favorável. Trabalho: favorável para realizar atividades que exijam concentração e disciplina. Amor: alta motivação para festas e encontros com amigos. Tudo indica que a vida a dois atravessará uma fase de estabilidade. Bom momento no campo sentimental.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: novas experiências surgirão por intermédio do interesse sobre outras atividades. Amor: sonhos ou realidade: qual é a sua escolha? Relações que caminham para uma parceria podem acontecer se você der uma mãozinha. Bom momento no campo profissional.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: mantenha distância de pessoas intrigantes e fofoqueiras. Cuidado para não afastar as pessoas queridas. Se estiver passando por alguma dificuldade, tenha calma e fé. Cultive pensamentos positivos que lhe tragam força. Bom momento no campo amoroso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Grande capacidade de trabalho e resistência física. Há, entretanto, um grande risco de gastar demais. Muito cuidado com a vaidade, ela é necessária, porém moderada.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O momento está muito positivo, de energia e criatividade, procure manter diálogos sempre claros e as coisas muito bem esclarecidas para não dar lugar a dúvidas. Pode ocorrer também uma grande paixão súbita. Bom momento no campo social. Cor: laranja-claro.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: diálogo e cumplicidade aumentam a atração. Trabalho: começar e não terminar é o que pode ocorrer com grande parte das suas atividades. É que tudo é estimulante e sua atenção divaga por todos os lados, fazer o quê? Sua vida está no período das paixões.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Clareza de raciocínio para entender seus estudos mais profundos de ocultismo. Seja como for, o dia é bom para pensar um pouco na vida espiritual. Hoje não é um bom dia para medir forças com ninguém e provar seu poder. Procure ser mais discreto.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Suas amizades estão em destaque, o que motiva a troca de experiências e as alianças. Compartilhe seus sentimentos com quem gosta. Bom momento no campo sentimental.