CÂNCER (21/6 a 22/7)

A Lua entra em tensão com Plutão e o Sol, podendo pedir diplomacia nas relações de trabalho. Prazeres sublimes e de âmbito cultural tendem a tomar corpo com Vênus no setor espiritual. Cuidado para não ficar focada apenas no universo da subjetividade em prejuízo das demandas.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos