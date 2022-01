ÁRIES (21/03 a 20/04)

Evite precipitação. Será melhor analisar as perspectivas do momento do que aceitar uma demora substancial e avançar sem base para um negócio arriscado. Dinheiro: fase de altos rendimentos. No amor, fase de grande compreensão na vida familiar.

TOURO (21/04 a 20/05)

Bom momento para dar andamento a seus projetos e para planejar investimentos em sua área profissional. Dinheiro: poderá fazer um bom negócio nessa fase. No amor, ofereça um presente à pessoa amada como prova do seu afeto. Sem esperar nada!

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Não desanime. Conquistas importantes estão chegando e mudarão sua vida para uma nova fase de muita prosperidade. Acredite mais no seu trabalho e não se arrependerá. Dinheiro: alegrias financeiras no ar! No amor, uma nova paixão não está descartada.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Fase de expansão. Muitos horizontes se abrirão para você se correr atrás de seus objetivos. Seja mais atuante e alcançará suas metas. Dinheiro: ele pode está curto, mas não faltará para honrar seus compromissos. No amor, dias felizes na vida a dois.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Encontros com amigos trarão informações de seu interesse. Bom momento para fazer parceria. Trabalho conjunto poderá resultar em maiores lucros. Dinheiro: sucesso financeiro à vista! No amor, Vênus promete inspirar amor e tornar sua vida mais feliz.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Viagens curtas tenderão a divulgar melhor o seu trabalho. Novos contatos poderão abrir um leque de novas oportunidades profissionais. Dinheiro: tende surgir até de fontes inesperadas. No amor, a vida a dois promete ser mais divertida. Que ótimo!

LIBRA (23/09 a 22/10)

O período é favorável para investir em seu trabalho. Progresso está por vir! Prepare-se para subir de vida. Dinheiro: a fase promete grandes negócios e ótimos resultados financeiros. Muito conforto e bem-estar para sua família serão as suas prioridades.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Aposte na sua criatividade e verá do quanto você é capaz de realizar. Deixe suas ideias fluírem e aguarde boas realizações. Dinheiro: Entrará acima do esperado. No amor, um novo romance pode começar com assuntos instigantes. Conquista à vista!

SAGITÁRIO (22/11/ a 21/12)

Excelente momento para divulgar os seus trabalhos. Procure fazer mais contatos para aumentar os seus horizontes profissionais. O sucesso lhe aguarda. Dinheiro: expansão financeira não será problema. Tente! No amor, sintonia em alta na vida amorosa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Procure dinamizar o seu trabalho e verá que o vento soprará a seu favor. Isso é que o regente deste signo, Saturno, acena para sua vida profissional. Dinheiro: surpresas com ganhos acima do normal. No amor, você entra numa fase das mais românticas.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Nessa fase, você terá oportunidade de conhecer novas atividades e planejar muitas mudanças na sua vida profissional. Chance de sucesso em tudo que fizer. Dinheiro: Terá oportunidade de ganhar mais grana. No amor, clima de alegria na vida familiar.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Os astros favorecem os trabalhos criativos. Através deles poderá progredir de forma mais rápida. Excelentes influências astrais abrirão os seus horizontes profissionais. Sucesso à vista! Dinheiro: êxito financeiro. No amor, clima de compreensão no lar.