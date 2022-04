ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: Dias agitados em que tudo chega ao fim rapidamente. Dê um passo mais ousado. Seu charme, seu brilho e seu poder de sedução estarão bem acentuados neste período. Seus relacionamentos afetivos estão em alta. Dedique-se às demandas das pessoas queridas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você mostrará grande capacidade de atuação e perseverança nas coisas que lhe interessam. Neste período você se sentirá contaminado pela vontade de um amor ideal e raro, quase inexistente na realidade. Bom momento no campo profissional.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O período indica que é uma boa hora para buscar uma maior realização na vida afetiva. Momento muito favorável para o trabalho. Você pode se atrever em projetos mais ambiciosos. Você está sendo influenciado por certos planetas, principalmente por um que é muito plástico.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Muita animação e excelente disposição. Poderá usar suas melhores qualidades, como a cooperação e o senso de harmonia. No trabalho, sua simpatia vencerá qualquer adversário e fará desmoronar os climas tensos. Mais liberdade e respeito na vida afetiva.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Será bom ousar. É importante não ter medo de se posicionar e expor suas dúvidas, sentimentos e emoções. Desse modo, fica mais fácil ter aliados e tornar realidade seus objetivos. Muita gente vai ficar maravilhada com coisas que fazem parte do seu cotidiano.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Seu senso de justiça estará aguçado, mas não defenda quem não merece! Ser transparente é incrível, porém tome cuidado com o que diz. Será bom fazer um balanço dos resultados obtidos que estão para poder direcionar melhor suas ações.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É tempo de ousar fazer. É hora de planejar o futuro, de se renovar. Você será capaz de perceber de forma crítica que tipos de mudanças precisa fazer para alcançar seus objetivos. Bom período para se acertar na vida afetiva, não tenha medo de situações novas e mudanças.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Aumentam seu magnetismo e a sua vitalidade. Poderá provocar novas situações e preencher suas necessidades pessoais e profissionais. Os astros lhe projetam social e profissionalmente e lhe dão proteção e apoio, mas tenha cuidado para não se sobrecarregar fisicamente.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O setor afetivo está favorecido nesse período e suas relações passam por um momento estável como você gosta. Procure a companhia de pessoas que possam contribuir para o seu progresso. Criar as próprias regras profissionais é o que todo mundo gostaria.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Dia positivo em todos os sentidos para você. Aproveite para reorganizar-se e estabelecer metas de trabalho mais eficientes. Um projeto abandonado pode ser a confirmação do seu sucesso. Ótimo astral. Boas oportunidades para utilizar seus talentos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ótimo período para viver novas aventuras, para sair da rotina e impulsionar os planos antigos. As viagens, os passeios e as leituras, estão amplamente favorecidos. Dia calmo. Seu comportamento discreto fará com que você seja escolhido por alguns como confidente.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Raciocine antes de agir e mantenha a calma! Também será melhor não participar de jogos ou emprestar dinheiro, mas aposte em se divertir e curtir o momento. Saiba ponderar e não seja radical, nem tudo é como achamos que deve ser.