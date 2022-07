ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se preservar de companhias autoritárias, pois a Lua forma aspectos tensos com Marte, Urano e Saturno. Lazeres intelectuais podem aflorar com a Lua Nova harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter, o que ajuda com os processos críticos do pensamento e com a interação social.

