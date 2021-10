ÁRIES (21/3 a 20/4)

Profissionalmente, você tem tudo para conquistar a autonomia que sempre sonhou. Prepare-se para mudanças e ajustes no trabalho. O período é propício para concretizar aquelas ideias que estavam em seus planos. Bom momento no campo afetivo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Confie mais em sua inteligência, seja flexível e verá as boas surpresas que os astros lhe trarão. Não deixe escapar as oportunidades que surgirão no trabalho. Atividade que possa ser feita em casa e com ótimas vibrações. Bom momento no campo social.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Os astros estão trazendo novas esperanças para os geminianos, iluminando o seu caminho e mostrando as belezas contidas nele. Nem tudo são pedras. Essa vibração poderá chegar até você através de amigos, que lhe dirão palavras sinceras e estimulantes.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Período de sucesso. Mesmo assim, não relaxe demais. A autoindulgência e a negligência costumam atacar justamente quando as coisas estão dando certo, e podem levar embora tudo o que você conquistou de uma hora para outra. Mantenha-se fiel aos seus planos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Corra atrás dos seus objetivos e realize-os. Exercite o desapego e deixe o egoísmo passar longe. Use o sexto sentido e assuma atitudes positivas. Assim, terá alegria no cotidiano. Os astros apontam caminhos que podem levar à satisfação na carreira.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você se coloca de forma mais expressiva, o que favorece seu poder de conquistas. Graças às boas energias astrais, você conseguirá estabelecer vínculos mais sólidos na profissão. A sorte vai sorrir para você nas finanças. Bom momento no campo pessoal.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Saiba conciliar seu desejo com os interesses da equipe, assim você poderá enxergar tudo com mais clareza. A colaboração das pessoas que trabalham com você será fundamental na resolução de problemas. Bom momento no campo sentimental.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As emoções serão fortemente mexidas por acontecimentos no lar ou nos relacionamentos íntimos. Deixe seu coração sentir as coisas como elas se apresentarem, sem bloqueios, pois isso faria muito mal à sua saúde psíquica. Não se envergonhe dos seus sentimentos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O dia poderá ser bastante tranquilo se você não tiver grandes ambições, pois nada de importante acontecerá com você nesta fase. Aproveite para observar os acontecimentos ao seu redor e vá aprendendo com a experiência dos outros. Procure se divertir também.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, procure não ser exigente demais com os outros. Use seu charme e sedução para novas e importantes conquistas, porém, seja realista. Sonhe, mas não esqueça de manter os pés fixos no chão. Bom momento no campo profissional e financeiro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Fase positiva para os nativos deste signo, principalmente no que diz respeito à vida profissional. Seu trabalho será devidamente reconhecido e você poderá ser mais reconhecido. Aproveite, de todas as formas, e comemore o seu sucesso. Não é hora para timidez.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Um sonho secreto já está tomando forma é tempo de progredir. Você conta com as pessoas mais próximas, e boas parcerias podem surgir nesta fase de grande sintonia. A união faz a força. Você vive um bom momento no campo amoroso.