ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente se ocupar com atividades introspectivas para dar espaço a quem precisa. A Lua Crescente segue passando pelo setor do cotidiano, fazendo com que seja preciso atuar com mais cautela no quesito comunicação e agir de maneira menos invasiva que você puder.

