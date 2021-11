ÁRIES (21/3 a 20/4)

Exercite seu poder de harmonizar situações divergentes, pois poderá haver algumas nessa fase. Cuidado para não se desgastar mentalmente. Não faça parcerias com pessoas que tenham interesses diferentes que os seus. No amor, clima de felicidade.

TOURO (21/4 a 20/5)

Saiba aprender com as críticas, elas sempre assinalam que falta alguma coisa para atingir o melhor estado. Ela é uma oportunidade de aprendizado e não pode nunca ser ignorada. Amor, tire essa noite para se divertir com seus amigos e familiares.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure evitar que sua vida saia muito da rotina. Mudanças bruscas, só atrapalharão. O momento favorece produtividade profissional e crescimento financeiro. No amor, tudo indica que haverá surpresas agradáveis e alegria familiar. Diálogos favorecidos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Oportunidades para consolidar seus interesses estão mais próximas do que você possa imaginar. As coisas acontecerão mediante muito empenho e persistência nas suas atividades, o resto virá normalmente. No amor, não aceite palpites sobre sua vida amorosa.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Cuidado com pessoas levianas, opiniões delas devem serem ignoradas. As melhores coisas acontecerão no seu devido tempo e de acordo com bons planejamentos. No amor, você precisa aceitar a pessoa amada tal como ela é. Não tente mudar isso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Aproveite esse momento para melhorar o seu projeto de vida. Você tem tudo para dar uma alavancada na sua vida social, profissional, financeira e familiar. Tudo isso poderá ser possível se você correr atrás de seus objetivos. No amor, clima de alegria.

LIBRA (23/9 a 22/10)

As chances que você busca para consolidar seus objetivos estão aí, mas terá que saber como tirar partido delas. Elas poderão abrir um leque de prosperidade na sua vida profissional. No amor, traga mais seriedade ao romance para ele ter vida-longa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Organize seu trabalho e pense no futuro. Terá que se preparar para longas jornadas para abrir novas perspectivas de sucesso profissional e financeiro. Não ignore isso, tá? No amor, no romance, esqueça diferenças do passado para que possa ser mais feliz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Hoje, estará mais confiante na possibilidade de avançar na sua vida profissional e financeira, pois sua ambição está em alta e você, não irá se contentar com pouco. No amor, sua estrela está brilhando e tudo será felicidade na sua vida amorosa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, procure focar na sua atividade para tirar melhor proveito do seu trabalho e ganhar acima do normal. Excelente momento para fazer conexões que atendam os seus interesses materiais. No amor, programas diferentes e alegres animarão os seus familiares.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você entra num período de comunicação mais poderosa. Excelente momento para divulgar os seus trabalhos. Propostas bem interessantes poderão surgir do nada e lhe surpreender. No amor, pode ficar alegre, pois muita coisa boa irá lhe fazer mais feliz.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Batalhe pelos seus objetivos. Aproxime-se deles agilizando os seus planos. A fase promete prosperidade para trabalho de boa qualidade e disso você entende bem. No amor, para quem está só, não será por muito tempo, pois o clima, favorece namoros.