ÁRIES (21/3 a 20/4)

Energia e disposição não lhe faltarão. Portanto, mãos à obra para melhorar tudo à sua volta no trabalho ou nos estudos. Confie: os planos bem planejados se concretizarão. Bom período para a vida sentimental. Você está muito cheio de vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Não marque bobeira. Controle a ansiedade e as coisas entrarão nos eixos. A Lua pode fazer você se preocupar demais com seus relacionamentos. Se encarar a questão com objetividade perceberá que os problemas surgem de maneira inesperada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Estes dias são de encantamento, não de certezas. Mas são ótimos. Procure usar seus recursos para garantir qualidade de vida e bem-estar. Viva as emoções, sem racionalizar, e deixe que as boas vibrações conduzam você. Bom momento no campo sentimental.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Os astros beneficiam suas relações sociais, aproximando você das pessoas. Deixe que os outros o conheçam e estabeleça relações de confiança com elas. O período favorece os negócios que dependem de pessoas mais velhas, as finanças, o amor e o casamento.

LEÃO (22/7 a 22/8)

No plano sentimental, procure não deixar que o ciúme atrapalhe o que você já conseguiu até aqui. Você poderá, até o final dessa semana, ver os resultados positivos de um importante investimento pessoal. Bom momento no campo profissional.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você está em ressonância com uma energia positiva. Ligue-se em quem está brilhando. Trabalho: Recompensas, reconhecimento, elogios. E tudo mais que é bom está por perto, estimulando-a à ir um pouco mais além. Você deve ir, ainda que devagar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Durante esta fase, se você seguir a sua intuição, verá que tudo dará certo. Você vai perceber que até mesmo as tarefas mais pesadas e repetitivas podem ser realizadas de maneira diferente e divertida. Basta levar a sério e seguir o caminho da sua inspiração.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua habilidade de se comunicar e sua força de expressão, darão resultados incríveis. Grandes chances no trabalho e nos negócios. Você poderá fazer bons investimentos de dinheiro. Você poderá tomar novas iniciativas e terá oportunidade de satisfações em seu trabalho.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No amor, o clima é propício ao diálogo e à intimidade. Você sentirá a necessidade de trocar informações e aprender. Aproveite o período para desenvolver seu lado crítico e arriscar novos passos. Bom momento no campo espiritual.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Hora de fazer planos. O dia de hoje o motiva a buscar o prazer através de novas experiências. Esteja perto de pessoas que têm os mesmos interesses que você.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Muitas novidades poderão pintar neste período no plano sentimental. Para as pessoas que estão só, podem ir preparando os seus corações . Para quem já tem um compromisso mais sério, o relacionamento tende a melhorar muito mais. Favorecidas as viagens a negócios.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O amor, nesse momento está em segundo plano, mas isso não quer dizer que o fogo apagou. Os astros fazem com que você coloque os desafios em primeiro lugar. Buscando estabelecer mudanças na vida. Não deixe que o passado se torne um obstáculo.