ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tanto seu poder criativo e sua percepção estão aguçados, podendo gerar trabalhos engenhosos. Nas finanças, tudo indica que haverá evolução financeira acima do que você espera. No amor, mesmo que não perceba felicidade quer residir no seu coração.

TOURO (21/4 a 20/5)

Suas atividades tendem a ser realizadas com muita eficiência, pois você está muito detalhista e criativo. Produtividade e qualidade marcarão o seu dia profissional. Nas finanças, elevação financeira. No amor, trocas afetivas fortalecerão o romance.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momento ideal para dinamizar o seu trabalho, pois você recebe ótimas vibrações de Mercúrio, regente deste signo, e seus futuros esforços profissionais serão coroados de êxito. Finanças, em alta. No amor, felicidade plena para quem tem vida conjugal.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Abra-se ao novo e você terá mais chances de expandir as suas atividades profissionais. Nas finanças, evolução nas suas atividades dará mais chances de crescimento financeiro nesse período. No amor, clima de muita afetividade tornará romance muito duradouro e feliz.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Bom momento para amenizar situações complicadas. Que tal reavaliar suas atitudes e ser mais flexível? Gentileza gera gentileza e favorece entendimento. Nas finanças, bons negócios aumentarão sua grana. No amor, antiga paixão deve ser esquecida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você sabe que é mais forte que qualquer situação adversa ao desenvolvimento da sua atividade profissional, portanto, não tema eventuais problemas. Nas finanças, invista com segurança seu dinheiro, viu? No amor, alegrias marcarão o seu dia amoroso.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua criatividade é maior que qualquer crise. Exerça seu lado empreendedor e virão os resultados desejados. Bola pra frente! Nas finanças, mudanças no trabalho podem gerar muita produtividade e grana. No amor, ótimo clima para declaração amorosa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Limitação é uma palavra que nunca fez parte do seu dicionário profissional, pois você continua produzindo muito. Progresso marcará sua atividade. Nas finanças, em clima de prosperidade. No amor, clima de romance. Bom momento para trocas afetivas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dinamização da sua atividade é a prioridade do momento. Você conduz seu trabalho visando expansão do que faz. Nas finanças, possível aumento de renda, pois Júpiter, regente deste signo, estimula desenvolvimento. No amor, vida a dois merece atenção.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Exerça o seu papel de líder promovendo união entre colegas de trabalho e também, de familiares. Seu poder de comandar sempre foi o seu forte, pois você é uma pessoa muito responsável e dinâmica. No amor, imensa felicidade estará presente no seu lar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Período de grande chance de êxito para quem trabalha com beleza ou calçados, pois o momento favorece essas atividades. Nas finanças, poderá aumentar sua renda com atividade extra. No amor, abra-se para a felicidade, ela está aí!

PEIXES (20/2 a 20/3)

As coisas vão mudar para melhor, mas antes, terá que pensar positivo. Dessa forma atrairá energias positivas e resultados satisfatórios. Nas finanças, elevação financeira dependerá de como agir na suia atividade. No amor, não comente sua vida afetiva.