ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você está afinado com as energias superiores e capaz de intuir o que vem pela frente. Use essas informações a seu favor e em benefício de quem estiver a sua volta, sem medo. É tempo de refletir. Bom momento no campo profissional.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Dedique se a sua qualidade de vida. Pense em suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Alimente-se bem e procure se divertir. Bom momento no campo sentimental.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesta nova fase você conseguirá resolver um assunto muito importante que tem estreita relação com a profissão ou com a situação financeira. Para isso você terá que se interessar de fato pelo seu trabalho e não vê-lo apenas como um meio de ganhar a vida.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Um aspecto entre o seu regente e alguns astros no fim do dia, vai virar completamente o seu astral. Entusiasmo e animação, você se sentirá forte e capaz. Boas ideias na cabeça e muita intuição. Você está particularmente simpático e inteligente.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Você perceberá melhor as necessidades de sua família. Faça mudanças para melhor. Invista no diálogo para poder traçar objetivos e metas em comum.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: para manter seu rendimento alto é preciso rever suas prioridades. Amor: nada deve ser visto ou analisado por um único ângulo. E como você está em busca de definições, o ideal é contornar os “poréns” com muito jogo de cintura. Bom momento no campo emocional.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tudo parece bem. Mas você não está confortável. Boa hora para buscar o bem-estar emocional em atividades do dia a dia. O equilíbrio deve vir com atividades intelectuais. É tempo de dedicar-se aos interesses da mente. Bom momento no campo familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje terá boas oportunidades para ganhar dinheiro extra. Tome as decisões por si mesmo sem demora. Vida profissional num momento de glória e prestígio. Lembre-se: firmeza em suas decisões e atenção para saber até onde ir com segurança. Astral geral positivo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Os próximos dias serão de total renovação. E por que não começar doando roupas que não lhe servem mais? Tenha atenção com os gastos acumulados ao longo da semana.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, procure descobrir sua verdade interior para definir o rumo de suas relações. Muitas vezes, você acaba se perdendo de seus verdadeiros objetivos e desejos, transformando-se num espelho que reflete apenas aquilo que os outros esperam.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O momento poderá trazer novidades. Movimentação e acontecimentos inesperados. Esteja preparado para tudo e não perca as boas oportunidades por teimosia, comodismo ou insegurança. Conte com sua criatividade, seu jogo de cintura e sua atenção.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Tome atitudes cuidadosas quando se envolver em atividades muito caras. Não se deixe seduzir por situações tentadoras e aja com responsabilidade.