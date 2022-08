ÁRIES (21/3 a 20/4)

Suas vitórias não precisam ser ostentadas, especialmente se há frustrações no entorno. A Lua no setor de relacionamentos pode destacar a necessidade de cultivar discrição emotiva ao dialogar com as pessoas e lidar com o excesso de vaidade no ambiente de trabalho.

