TOURO (21/4 a 20/5)

Busque ser mais independente e também valorizar as parcerias. Você tende a se mostrar decidida e prática com Lua e Marte juntos na área material. Com isso, você pode conseguir colocar as tarefas em dia e promover ações em prol da sua realização profissional.

