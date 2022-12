LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante melhorar sua rotina e a comunicação com o entorno, já que Mercúrio adentra a área do cotidiano. Um forte senso crítico e estratégico tende a beneficiar a gestão do trabalho com Lua e Plutão em harmonia. Procure suavizar a postura, como alerta a tensão lunar com Saturno.

