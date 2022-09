ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque dar valor às iniciativas que fujam ao lugar-comum. Chegou a hora de ampliar os horizontes, pois a Lua se harmoniza com Sol e Urano. O pensamento crítico pode ganhar força com Lua e Plutão no setor comunicativo, o que contribui com a geração de ideias no âmbito das parcerias.

