ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente não se deixar levar pelo drama, cultivando ações que promovem bem-estar físico e emotivo. Os problemas podem gerar estresse frente à tensão lunar com Marte, Vênus e Netuno, afetando a gestão das demandas do dia a dia e da convivência com as pessoas próximas.

