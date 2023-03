LIBRA (23/9 a 22/10)

Insatisfações podem ganhar corpo com a Lua Cheia na área de crise, mas tente não deixar que lhe dominem. Seu senso crítico tende a ser direcionado para as necessidades do dia com Saturno no setor do cotidiano, o que ajuda com uma análise apurada do que você precisa e o planejamento das rotinas.

