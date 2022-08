ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Que tal cultivar com senso? A harmonia da Lua com Urano e Marte tende a lhe deixar espontânea e disposta a trocar ideias com o entorno imediato, o que pode movimentar as ações em curso. Entretanto, é importante evitar polêmicas ou reagir a possíveis provocações.

