TOURO (21/4 a 20/5)

Tente não querer controlar tudo e busque trocar ideias com o entorno. Sua postura na gestão do cotidiano tende a ficar controladora frente à tensão lunar com Saturno e Marte, o que dificulta a relação com as pessoas e lhe deixa suscetível ao estresse mental e física.

