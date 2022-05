ÁRIES (21/3 a 20/4)

Disciplina e determinação são as palavras-chave para o sucesso. Porém modere suas ambições para não fazer besteira. Medite e busque a paz interior. A vida social está bem favorecida. Boas conversas e novas amizades trazendo vantagens para você.

TOURO (21/4 a 20/5)

O dia favorece sua área financeira. Você vai fazer compras, mas controle os gastos. O que decidir fazer para se aproximar dos familiares será positivo. Ficar com quem ama também será ótima opção. A fase indica retomada de projetos ou recuperação de situação financeira.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Dia particularmente favorável para a vida afetiva. Você está muito ligado em todas as coisas e poderá ser bastante agradável com as pessoas ao redor. Se alguém insistir em chamar a sua atenção e pedir carinho, vai levar um olhar de generosidade e afeto.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Este momento está trazendo proteção e segurança para sua vida Seus esforços serão recompensados, e assim você também sente que está mais sólido na sua posição. O setor afetivo está favorecido, suas relações passam por um momento estável, como você gosta.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Momento oportuno para incrementar relações pessoais. Aproveite. A Lua transita por sua área de amizades e destaca as atividades em grupo. Não crie expectativas, pois momentos em equipe nem sempre são fáceis. O que você não conseguiu antes, agora será possível.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Continua um astral de muito sucesso em sua vida profissional. Expansão à vista. E em pouco tempo. Planeje tudo direitinho e invista o seu melhor para que os resultados sejam compensadores. Prometem ser. Que bom! Período favorável para adquirir bens duráveis.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É momento de brilhar e realmente colher os tais frutos tão esperados por você. Honre seu regente, Vênus e pratique deliberadamente o amor da forma que achar mais conveniente. Procure assumir compromissos aos quais você possa se dedicar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento muito estimulante para os nativos deste signo. Mente clara e original, plena de ideias novas. Tendência para a criatividade intensa, procurando novos modos de se expressar. Aproveite, porque não é sempre que podemos dizer o que se passa dentro de nós.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Quem mostra a realidade para você sem floreá-la merece ser ouvido atentamente. Ao menos agora. Deixe as fantasias de lado e faça o possível para que as definições aconteçam. É tempo de ter sabedoria para agir. Não tenha medo de perder seus sonhos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A criatividade pode estar em alta neste momento, lhe trazendo um turbilhão de ideias. No entanto, é preciso sistematizá-las para que possa produzi-las. É tempo de parar para organizar os pensamentos. Decisões importantes poderão ser tomadas se você quiser.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

As vibrações estão atraindo sucesso. Não ligue para as suas apreensões e vá seguir o caminho traçado pelo destino. Mostre as suas qualidades sem ficar esperando que os outros adivinhem. No mundo social o que conta é o dito e feito.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A fase incentiva você a agarrar as oportunidades que aparecem. Mas tenha cuidado nos relacionamentos. A falta de compromisso pode afastar os outros. Sua personalidade atrairá pessoas do seu interesse. Romantismo explícito e expectativas além da conta.