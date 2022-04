ÁRIES (21/3 a 20/4)

A vigorosa energia do cosmo anuncia que o momento é de boa sorte para você, em todos os pontos de vista. Aproveite para impulsionar tudo o que interessa você, inclusive a vida amorosa. O dia é mais do que perfeito para dar um passo adiante no romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: Tranquilidade e bem-estar hoje. Bote em prática a máxima de que de vagar se vai ao longe. Isso merece reflexão da sua parte. O ritmo está lento, mas os resultados prometem ser recompensadores. Amor: A paz tomará conta de seu coração.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua capacidade de adaptação está em alta. Os astros ajudam você ser mais flexível e a aceitar melhor as mudanças inesperadas. Sua curiosidade está ampliada. Portanto, a fase é excelente para estudos, leituras e cursos rápidos, e também para viagens.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Hoje, a sua imagem passa por uma boa fase. Você tende a se destacar em atividades em grupo. Bom momento para você exercitar o lado intelectual. Que tal se dedicar seus estudos ou, quem sabe, conhecer lugares nos quais nunca foi? Aproveite o período para se divertir.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Mostre-se em sua melhor forma. Nestes dias, as atenções se voltarão para você, não fuja dos olhares. O momento é positivo para se dedicar à harmonia de suas emoções. Dedique-se a assuntos que estimulam sua criatividade e sua estima. Procure lugares alegres.

VIRGEM (23/8)

a 22/9)

Trabalho: contagiará com suas ideias. Amor passar a limpo o que já começou há pouco, acertar o passo numa relação antiga ou mandar sinais certeiros para que uma história tenha início? É a hora de tudo isso: O controle de sua vida amorosa está em suas mãos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Fase de empatia com as pessoas, colocando você em destaque nas relações de amizade. Que tal se aproximar de você gosta para conversar? Este pode ser um período marcante para seus negócios futuros, pois os astros sinalizam progresso e entrada de bom dinheiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Muitos convites e encontros vão agitar esse período. Dê uma chance para o amor. Nesta fase, sorria mais e se deixe levar pela boa maré. O cosmo impulsionará projetos pessoais e lhe trará conquistas importantes. Comece algum curso. Isso ajudará seu progresso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: Criatividade não combina com rigidez. As chances de expansão dependem da sua flexibilidade. Ótimo momento para estar com na companhia dos amigos e conversar a respeito de assuntos pessoais e também para se divertir.

(CAPRICÓRNIO)

(22/12 a 20/1)

Enxergar a vida como ela realmente é pode ajudá-lo a seguir em frente. Alivie o peso e as angústias do dia a dia para viver as possibilidades que a vida pode lhe apresentar. ,E acredite, são muitas, basta manter um olhar otimista. Nesse período, procure ativar o seu trabalho.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho Dias excelentes, mas eles requerem diplomacia para você chegar lá. O caminho está livre, Os desafios que estão diante de você são importantes para aumentar seu potencial empreendedor. Aproveite para melhorar a sua vida financeira.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Decida sobre os rumos que seguirá na vida profissional. Acredite que a melhor escolha será aquela que vinda de suas convicções mais íntimas. Procure unir seu talento ao prazer. Alimente a criatividade com boas leituras de livros, jornais e revistas. Isso te fará bem.