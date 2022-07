ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure não ser imediatista, buscando estratégias de longo prazo. A Lua Cheia demanda equilíbrio entre trabalho e repouso. A harmonia lunar com Marte e Urano tende a lhe despertar proatividade e ousadia, mas você pode se deparar com problemas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Como aponta a tensão com Júpiter e Mercúrio e a iminente Lua Cheia, busque ter consciência dos contratempos e cultivar serenidade diante das limitações. Aflora uma forte vontade de mudança com a Lua harmonizada, o que lhe faz buscar formas para expandir os interesses.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente cultivar uma postura emocionalmente discreta, considerando a chegada da Lua Cheia. A harmonia lunar com Marte e Urano tende a despertar o desejo de superação. Contudo, fatores materiais e ambientais podem dificultar suas ações.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque exercitar a escuta! Sua desenvoltura nas relações tende a se elevar com a Lua harmonizada a Marte e Urano, mas é importante lidar diplomaticamente com interesses conflitantes para que não afetem o andamento dos projetos, devido à tensão com Júpiter e Mercúrio e à Lua Cheia.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O momento pode pedir ainda mais da sua capacidade de adaptação. Praticidade e dinamismo tendem a se fazer presentes com a Lua harmonizada a Marte e Urano. É preciso versatilidade para ajustar suas iniciativas frente aos obstáculos de percurso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A Lua Cheia tende a pedir maior capacidade de mudança nas demandas coletivas. Autoconfiança e desenvoltura podem aflorar em você com a Lua harmonizada a Marte e Urano. Contudo, a tensão com Júpiter e Mercúrio demanda cautela na tomada de decisões.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure ser discreta para evitar atritos com o entorno. A harmonia lunar com Marte e Urano tende a sugerir um momento de aperfeiçoamento íntimo que lhe ajuda a se posicionar estrategicamente frente às mudanças que pretende aplicar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente evitar embates diretos e exercitar o bom senso, pois contradições podem tomar corpo com a Lua Cheia. Sua postura tende a ser marcada por espontaneidade e entusiasmo com a Lua harmonizada a Marte e Urano, mas a falta de diplomacia em situações de conflito leva a conflitos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

É preciso não gastar de modo supérfluo e não se deixar envolver em conflitos territoriais, visto que a Lua se encontra de modo tenso com Júpiter e Mercúrio. Seu senso prático tende a aperfeiçoar a partir da harmonia lunarmovimentando processos e recursos materiais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Conflitos tendem a aflorar frente à tensão com Júpiter e Mercúrio, o que demanda posturas conciliadoras, especialmente com a Lua Cheia. A Lua passando por seu signo forma aspectos harmoniosos com Marte e Urano, podendo lhe deixar sociável e disposta ao usufruto dos prazeres.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque analisar possíveis riscos, já que a tensão com Júpiter e Mercúrio aponta falhas de percurso, que podem se intensificar na Lua Cheia. Aflora um forte desejo de mudança com a Lua na área de crise em harmonia com Marte e Urano, fazendo-lhe atuar de modo confiante no enfrentamento dos problemas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente conciliar expectativas individuais e coletivas, sobretudo agora. Sua postura tende a ficar mais motivada e colaborativa com a Lua harmonizada a Marte e Urano. Procure definir limites para evitar gastos financeiros que não estejam dentro do seu orçamento.