ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure usufruir de prazeres sem comprometer suas finanças, o que favorece experiências simples que elevem o espírito. Lua, Saturno e Urano tensionados entre si podem pedir uma postura responsável no uso do dinheiro, especialmente com relação a gastos fora do dia a dia.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos