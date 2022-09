CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua postura tende a ser marcada por simpatia e gentileza com Lua e Vênus harmonizadas no segmento amizades-comunicação, o que ajuda com contatos prazerosos e uma troca criativa das mais estimulantes. Esse contexto não se limita ao meio social, permeando as esferas da família e do trabalho.

