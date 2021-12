ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: se abra ao diálogo e desfaça as diferenças. Tempo de felicidade. Boas notícias surgirão de todos os lados, inclusive poderá rolar uma turbinada na vida amorosa. Só não estrague tudo com autoritarismo. A intuição merece ser ouvida atentamente o tempo todo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Amor: amores serão passados a limpo quase sem perceber. Serão testados de alguma forma, é isso. Os que não forem verdadeiros poderão chegar ao fim permitindo que novas cenas ganhem espaços pouco a pouco. Elaborar estratégias é fundamental.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Se você está só aproveite para conquistar alguém, pois atrairá muito as pessoas à sua volta. Seu poder de sedução e carisma conseguirá fazer com que saia vitorioso. Nunca desista do seu ideal e lute com garra. Bom momento no campo familiar.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

No amor, pare de dramatizar as coisas, tente ser mais real, ame sem medo e deixe-se amar. Curta a vida, aproveite cada segundo ao lado de quem você ama. Boas propostas e notícias. Disposição ambiciosa e ativa. Deixe o orgulho de lado e não entre em paranoias sem sentido.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Você quer aprender. Procure novos horizontes e explore possibilidades de estudo. Que tal fazer um passeio ou começar um curso? Escolhas definitivas marcarão esta fase.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você estará receptivo com pessoas de culturas e classes sociais diferentes das suas e aberto a viver experiências inusitadas na área espiritual. Mantenha o foco e dê atenção ao corpo, só desse modo haverá equilíbrio. Desligue-se do apego ao poder.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. A fase é boa para fazer alianças. Aproveite para conseguir aliados no trabalho. Atividades em grupo ajudam você a ter ideias criativas. Bom momento no campo sentimental e emocional.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. No plano sentimental tome um pouco mais de cuidado ao se lançar em aventuras perigosas. E lembre-se que antes com um do que sem nenhum. Bom momento no campo afetivo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Bom período para se dedicar à família e buscar entendimento em relacionamentos afetivos. Os astros mostram que seus desejos agora são pra valer. E que você não vai abrir mão de nenhum deles, pois sabe que a vez é sua. Será maravilhoso, mas evite exageros.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A fase ainda é de muita alegria e celebração. O céu provocará o desejo de assumir um compromisso afetivo. Se entregue sem medo e viva intensamente esse ciclo. Não exagere no ciúme. Siga a intuição e encontrará a direção certa. Bom período interior e pessoal.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você está com muita energia positiva a sua volta. Estará com uma alegria contagiante. Todos que tiverem contato com você poderão sentir muita paz de espírito. Estará mais alegre e social do que nunca. No amor sua estrelinha da sorte está brilhando.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: desejo de momentos tranquilos a dois. Trabalho: o que parecia não sair do lugar pode entrar em ritmo acelerado de uma hora para outra. Você dará conta do recado, portanto, não se estresse. Apenas deixe acontecer. Sua sensibilidade está em alta.