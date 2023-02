CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente não se deixar abalar por possíveis obstáculos, mas sim perseverar. Você tende a ser guiada por um forte senso de oportunidade no âmbito profissional com Lua e Júpiter harmonizados no circuito do trabalho e isso pode levar a conquistas importantes.

