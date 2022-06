ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: aproveitando melhor o seu tempo será possível aumentar sua produtividade. Não permita que nada interfira no rendimento da sua atividade. Essa é a atitude certa para você progredir. Amor: passeios e viagens a dois poderá trazer muita satisfação e paz.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: sua percepção está em alta, facilitando vislumbrar melhores alternativas para deslanchar sua carreira profissional. Novas ideias se colocadas em ação poderão dar um grande impulso na sua atividade. Amor: harmonia e paz para quem tem vida conjugal.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: uma mãozinha de Mercúrio, regente de seu signo, está favorecendo o setor produtivo da sua atividade. Já na vindoura semana, você notará melhoras na sua vida profissional. Amor: desapego ao ciúme não é uma derrota, é uma vitória. Pense nisso!

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Trabalho: brevemente, você conseguirá melhores resultados profissionais e financeiros. Vida social: você saberá valorizar a companhia dos seus amigos e será o centro das atenções nesse período. Amor: sede de aventuras, poderá surgir e complicações, também! Fuja dessa.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: a semana vindoura estará propensa para pequenos lucros através de negócios rápidos, Vida social: novas amizades agitarão sua vida. Novidade e programações divertidas não faltarão. Amor: talvez prefira ficar em casa para curtir o lado afetivo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: você batalhou muito, procure um lugar em que se sinta acolhido para recuperar as energias. Vida social: divirta-se com os amigos para melhorar o seu astral. Amor: caminhadas com a pessoa amada, ao ar livre pode ser uma boa pedida! Que tal correr?

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: projete seu futuro de forma objetiva e não deixe nada por conta do acaso. Só projeto bem planejado chegará lá. Vida social: novas amizades irão melhorar o seu astral. Amor: curta cada momento que puder passar com quem te ama e se sentirá mais feliz.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Trabalho: nada é previsível, mesmo assim, a fase é favorável para negócios. Bons lucros, não estão descartados para os vindouros dias. Vida social: boas conversas tornarão o seu meio pessoal mais alegre. Amor: invista no seu visual e você ficará mais chique e feliz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: ninguém pode planejar o seu futuro melhor que você mesmo. portanto, faça uma previsão do que deseja alcançar e trabalhe para que isso possa acontecer. Amor: seja realista e não perca tempo com sonhos impossíveis. Viva o presente com mais amor.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: analise o rumo que você que dar nos seus negócios ou trabalhos. Objetividade e garantia de realização. Portanto, planeje cada passo que pretende dar, assim, você atingirá os seus objetivos. Amor: nesse período, das suas atitudes dependerão o destino do seu romance.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: os ares estão mudando a todo instante, nada é previsível ou impossível. Mas a fase continua sendo excelente para progredir. Invista só naquilo que você acredita que dará certo. amor: tente olhar para o outro lado do seu romance e novidades aparecerão.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: se você quer resultados positivos nas suas atividades, enquadre-as no novo! E deixe de lado o que está pouco produtivo. Inovação é a palavra da vez: para progredir, ela terá fazer parte de qualquer iniciativa ou ação. Amor: o seu coração está almejando afeto.