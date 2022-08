SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Busque ser mais criteriosa ao selecionar suas companhias e também na expressão das ideias. Sua postura tende a ganhar leveza com Sol e Lua harmonizados no eixo espiritual-social, o que deixa você disposta a interagir com as pessoas e vivenciar situações agradáveis.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos