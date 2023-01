LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente ser resiliente e ter uma relação mais prazerosa com a vida. Ressentimentos tendem a se fazer presentes frente à tensão lunar com Vênus, Saturno e Marte. Isso acaba lhe tornando alguém de difícil convivência, o que afeta o trato humano e a gestão das rotinas em casa e no trabalho.

