ÁRIES (21/3 a 20/4)

Ótima disposição. Você estará cheio de energia e ela pode ser canalizada para atividades que envolvam o bem-estar financeiro. Então vá à luta, criatura! Fique longe da indecisão e seja feliz. Procure direcionar seus pensamentos para uma só meta.

TOURO (21/4 a 20/5)

O trânsito lunar motiva seu lado criativo nas atividades profissionais. Aproveite que a confiança está em alta e invista em suas relações de trabalho. Você precisa se organizar. Uma agenda bem programada pode lhe arranjar tempo e energia para suas tarefas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Novos amigos e até um novo amor. O dia favorece viagens, trabalho criativo e artes. Se quer mudar de emprego terá oportunidade. Cuidado com certa pessoa indiscreta. Procure impedir que seu lado agressivo atue quando algo não lhe agrada.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Este período será de muitas alegrias e atividades ao mesmo tempo. Portanto, procure não se impor se acontecerem algumas modificações em sua vida, porque todas serão para melhor. No plano profissional, saiba que os seus esforços serão muito bem recompensados.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Trabalho: A sensação de dever cumprido é permanente. É hora de dar início a novos projetos sem esperar que tudo seja perfeito para colocá-los em prática. Ótimo momento em sua vida profissional.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É do seu bom senso e da sua capacidade de entender as pessoas que resultam os melhores momentos. Arme-se com sua melhor disposição e use a força de sua inteligência para criar novas condições de seguir em frente. Bom momento no campo financeiro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Olho vivo! Com a imaginação correndo à sua revelia, a realidade pode ficar totalmente distorcida. Não coloque nada em risco à toa. Não cobre ou desconfie de quem nunca deu motivos para isso e curta o que acontecer de bom naturalmente.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Planetas transitando pelo seu setor de associações estão trazendo alegria e movimento para a sua vida. Planetas trazendo de volta o doce sabor da juventude, aquela gostosa sensação de que ainda se tem muito para viver. Bom momento no campo afetivo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Talvez você venha acumulando informações desnecessárias nos arquivos e isso o esteja prejudicando quando quer encontrar algo específico. É tempo de se desapegar do que não é importante. Bom momento no campo profissional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse príodo, desprenda-se de tudo que está parado em seu caminho. Abra as portas da prosperidade com entusiasmo. Dê um basta na negatividade! No amor, tome atitudes guiadas pela razão. Muitas conquistas vão rolar, mas isso poderá atrair inveja e olho grande.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Os astros transitando por seu signo estão tornando os nativos deste signo mais calmos e prudentes, mas responsáveis e cooperativos. A fase é muito boa para o trabalho, principalmente se está começando algum projeto. Aproveite e encontre bons colaboradores.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A fase é boa para correr atrás do que deseja e colocar para fora seus sentimentos. Que tal experimentar coisas novas? Não deixe o medo atrapalhar você. Período propício para se organizar e colocar as finanças em dia Fase ideal para expor argumentos.