ÁRIES (21/03 a 20/04)

Nesta fase é importante dar atenção à vida financeira, pois ela aumenta nossa tranquilidade. Procure saídas inteligentes e não espere o gênio da lâmpada lhe conceder desejos. O céu lembra que a liberdade não é um pressentimento do céu.

TOURO (21/04 a 20/05)

Talvez sua sensibilidade esteja aumentada e você tenha mais consciência e empatia com os sentimentos alheios. Assim, você tende a ser apreciado por quem está à sua volta. É tempo de deixar a passividade de lado. Quem não sonhou e nem preparou nada, pode começar já.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Prepare e planeje melhor suas atividades, dedique-se mais a si mesmo(a) e aproveite o que já está criado e experimentado. Saberá estabelecer alvos e metas em sua vida. Este é o momento mais propício para captar o apoio dos outros.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Disposição formal: você vai querer que todo mundo se comporte direitinho e tenha responsabilidade. Astral positivo para a vida íntima e para todos os afetos em geral. Se por acaso você estava perdido e confuso, encontrará o fio da meada.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Sua preparação para lidar com diferentes situações no cotidiano aumentará. Corra atrás das coisas que deseja. Ponha projetos em prática. Mergulhe em suas atividades do trabalho com garra Faça o seu melhor e não se aborreça se algo não sair como desejava seu valor.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Seu carisma ajudará a se relacionar de forma harmoniosa. Aproveite sua popularidade para fazer contatos e conhecer gente interessante. A energia do céu deixa sua mente mais ativa do que nunca. Você pode estar vivendo uma das fases mais criativas e produtivas.

LIBRA (23/09 a 22/10)

No terreno do amor e das amizades, o ambiente estará mais ameno. Trabalho: Defenda ideias e posicionamentos de forma convicta, mas sem radicalismos. É hora de ser mentalmente receptiva. Procure se expandir e ampliar seus horizontes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Os astros estão incrementando seu espírito de liderança, de aglomerar pessoas em torno de você À noite, entretanto é de onde você extrai inspiração e força para continuar a batalha.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia de trabalho produtivo e compensador, em termos financeiros. Você saberá tornar o trabalho em grande prazer, dando importância a cada uma das pequenas coisas e ações que o(a) constituem. Em vez de ficar cansado(a) estará mais cheia(o) de energia a noite.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Prepare-se para conquistas na área financeira!. Mostre empenho e esforço e terá o reconhecimento merecido. Use a criatividade para alcançar o que quer. Este período continua renovando e expandindo as suas ideias. Sua percepção das coisas está favorecida.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Novidades relacionadas com seu trabalho. Alguém muito próximo lhe ajudará na realização de um desejo. As portas do sucesso se abrirão para você Seu astral está em alta trazendo de volta a confiança em si mesmo(a) Seu regente se aproxima de alguns planetas.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Hoje você conseguirá perceber oportunidades nas vidas financeira e profissional com mais facilidade. Planeje-se! Você está de bem com a vida e vai passar alegria para todos.