ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure fazer só as coisas que lhe tragam felicidade. Com os pés no chão, a inteligência, o entusiasmo e o desejo de ir sempre além, presentes, estes dias poderão ser inesquecíveis. Mas aja com calma. Os astros estão contribuindo para sua alegria.

TOURO (21/4 a 20/5)

Evite entrar em clima de competitividade. Você está motivado a buscar seus prazeres de forma intensa. Procure respeitar o ritmo das pessoas ao redor. Seu perfil maleável fica em evidência influenciando seus investimentos. Boas realizações podem acontecer.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você está decidido a realizar seus planos. Muito motivado, você dará tudo de si para atingir seus objetivos. Reserve alguns momentos em que você possa curtir sua música, sua leitura, sua paz. Acredite, você merece. Bom momento no campo social.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Os sentimentos de amor e amizade estarão exaltados nesse período, proporcionando-lhe um ótimo astral para esse dia. Uma situação inesperada pode representar um desafio à sua criatividade. Não tenha medo. Aja com otimismo e persistência e verá que esse quadro modificará.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Nada de remoer o passado, esta época é de abertura. Com força e determinação busque seus objetivos, especialmente em sua vida profissional. Evite o clima de competição e respeite as pessoas ao redor. A energia lunar impulsiona você a se envolver com situações criativas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A semana é ótima quando o assunto é o coração. No lado profissional, espere mais um tempo para pedir aquele aumento. Nos negócios, tudo está prestes a se resolver. O céu lhe oferece uma nova oportunidade amorosa. Porém, a Lua pode mexer com a sua autoestima.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você começa o dia realizado na vida amorosa. Seu lado romântico está exaltado e você sente que também pode sonhar Use essa energia para, no decorrer da semana, ter força de enfrentar desafios. Expulse a preguiça embora não deixe os compromissos para mais tarde.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Está na hora de você refletir um pouco sobre suas escolhas e também de se dedicar mais às pessoas que ama e expressar sua afetividade. Aceite-se como você é e verá que a sua vida amorosa também fluirá com mais facilidade

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros indicam que estará com a energia totalmente voltada para si, o que é positivo para quem nasceu sob esse signo. Perspectivas muito promissoras quanto à sua atividade profissional. O período também é positivo para seus relacionamentos pessoais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: dias bons estes desse período, mas o seu lado questionador

pode ficar evidente demais. Se ele

for aliado a sua imaginação, uma história de suspense pode ser criada

na hora. O perigo é transformar um simples senão em uma polêmica, já imaginou?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É hora de avaliar as associações, eliminando ou mudando o que for necessário. Planejar o crescimento da família ou a compra de um bem durável também serão atitudes positivas. A fase é de fartas doses de esperança e alegria. O momento favorece o amor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O momento é positivo para colocar a rotina em ordem, tanto em casa como no trabalho. Que tal buscar movimentar o seu corpo? Nada de remoer o passado, esta época é de abertura. A energia dos astros indicam uma boa fase para resolver eventuais problemas financeiros.