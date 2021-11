ÁRIES (21/3 a 20/4)

Para dar a volta por cima em qualquer situação, use sua fé e tudo fluirá melhor para você. Confie no seu potencial e vá à luta! Sua perseverança será o passaporte para o sucesso. No amor, agrade quem convive com você e favoreça sempre o bom diálogo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Cuidado com suas palavras em ambientes formais, elas refletem seus sentimentos e expõe, você o tempo inteiro. Seu crescimento profissional só vai ser possível, se você for mais atuante na sua área de trabalho. No amor, divirta-se com pessoas queridas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você tende querer se divertir muito: só não deixe os seus deveres de lado. Vênus o astro da beleza, vai acentuar o seu charme e seu carisma. Bom momento para fazer novas amizades e fazer negócios. Amor: cuide melhor da sua imagem e da família.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente ser mais social para ter condições de fazer novas parcerias profissionais e ter mais possibilidades de êxito em seus negócios. Alguém poderá dar mais valor ao seu trabalho. No amor, para quem está só: talvez enxergue um amigo com novos olhos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Excelente dia para realizar operações comerciais e para iniciar conversas sobre negociações profissionais. O apreço de chefes e colegas contribuirá para o seu crescimento na sua área de trabalho. No amor, tendência a variações sentimentais. Não magoe seu amor.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Cuidado com seu bolso! Não deixe que os outros se aproveitem de sua boa fé. Talvez sua responsabilidade para cargo de responsabilidade possa lhe valer uma promoção. No amor, Vênus assinala momentos felizes no romance ou nas paqueras. Amor no ar!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Fantásticas imaginações não estão descartadas nesse período de longo trânsito da Lua. Ela influencia pensamentos de coisas grandiosas. Se puder colocar em prática algumas dessas ideias, não irá se arrepender. No amor, sucesso na vida amorosa e familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A sua área de interação profissional está em destaque. Você consegue fazer novas amizades e através delas obter grandes aprendizados. Facilite essa situação, tá? O momento favorece elevação profissional. No amor, fortaleça os vínculos amorosos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nem sempre damos valor a nossa percepção. Mas é ela que nos orienta e protege. Também nos inspira e estimula a criatividade. Não a ignore, tá? Você, nesse momento conta com alto poder de realização. No amor, clima de felicidade na vida a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Um deslize na sua atividade profissional não está descartado. Preste maior atenção no seu trabalho para evitar surpresa. Seu rendimento será maior apesar de alguns eventuais contratempos. No amor, algo bom poderá acontecer e trazer muita alegria a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Nesse perodo, procure priorizar o que lhe possa trazer prosperidade. O momento não permite vacilo na sua atividade: ou faz agora ou não terá outra oportunidade de crescimento; pelo menos, tão cedo, No amor, dignidade e nobreza de sentimentos na vida a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: atividade de rotina será feito com mais tranquilidade e qualidade, pois sua inspiração está em alta. O momento favorece crescimento na sua área de trabalho. No amor, você tende se sentir mais feliz no seu meio familiar: com cumplicidade em alta.