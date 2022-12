LIBRA (23/9 a 22/10)

Estímulos do entorno impactam de modo positivo na sua autoconfiança, o que lhe dá força para lutar por seus objetivos. As parcerias se expandem com a influência de Júpiter no setor de relacionamentos, o que tende a favorecer sua vida privada e a profissional e estudantil.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos