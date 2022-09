CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque aproveitar as oportunidades de crescimento profissional. Aflora sua intuição com a harmonia Lua-Netuno entre seu signo e o setor espiritual, o que lhe ajuda a captar as necessidades do entorno e a acalmar conflitos interpessoais que possam fluir na tensão plutoniana.

