ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tendência a exigir demais de si próprio e correr atrás de novas metas profissionais. Ótimo momento para você deslanchar suas atividades, já que força de vontade não lhe falta. Nas finanças: elevação financeira à vista! Amor: a relação a dois fluirá melhor do que imagina.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você se mostra mais focado nas responsabilidades. Aptidões profissionais tendem a ser aperfeiçoadas nessa fase de estudos. Alguém influente pode ajudar nos seus projetos. Nas finanças, negócios tendem aumentar e dinheiro, também! Amor: fortaleça laços familiares.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua capacidade de comunicação flui facilmente. Você tende fazer um mergulho no seu mundo social e selecionar as pessoas de bem. Essa seletividade pode evitar futuramente problemas. Finanças: estáveis. Amor: alguém pode fazer o seu coração pular de alegria.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua intuição está afiada, agora, você pode descobrir negócios mais promissores. Diversão: que tal sair com familiares e conhecer lugares interessantes? Nas finanças, ideias criativas ajudarão você desenvolver suas atividades e faturar alto. Amor: um romance pode pintar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você é uma pessoa ousada e tem coragem de arriscar dinheiro em negócios que não conhece bem, mas no momento, será bom segurar o seu lado ousado, pois a fase não favorece negócio promissor. Finanças: cuidado com sua grana! Amor: felicidade à vista!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você tende expandir seus horizontes profissionais. Tudo indica que conseguirá realizar os seus objetivos, pois você está esbanjando criatividade e força de vontade. Nas Finanças: conquistas financeiras! No amor, muita sintonia no relacionamento e alegria no coração.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Concentre-se em suas tarefas e produtividade aumentará. Evite pensar em diversão: primeiro cumprir com as obrigações, viu? Nas finanças: priorize seus interesses, pois, terá chance de fazer bons negócios e faturar mais. Amor: felicidade estará presente no seu lar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fique alerta contra espertinhos que estão de olho no seu bolso! Não aceite parceria com gente que não conhece. Diversão: que tal embarcar num belo passeio? Nas finanças, pode surgir oportunidade de investir bem o seu dinheiro. No amor, novidades na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Perceba que certas propostas de negócios podem lhe levar por caminhos arriscados. Não será melhor investir no que já está dando resultado? Diversão: em alta. Disposição para se divertir ocupa sua mente. Finanças: estáveis. No amor, felicidade tende lhe perseguir!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Canalize o seu poder criativo para fazer o que sua mente deseja. Trabalhos interessantes terão vez. Fase de evolução profissional fará você se destacar na sua atividade. Lazer: pode tornar-se meio de descontração. Finanças: êxito financeiro no ar! Amor: alegrias!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ainda que tímidos os resultados, coroarão parte de seus esforços para crescer nas suas atividades. Diversão: busque conhecer novos lugares e apreciar o que existe de mais belos neles. Nas finanças, sorte nos negócios e nos investimentos. No amor, romance em alta.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Curta o seu trabalho e se dedique mais a ele, pois o mesmo, tende tornar-se uma boa fonte de renda. Diversão: bom momento para fazer viagem recreativa e relaxar. Finanças: ganhará muito dinheiro com serviço criativo. No amor, muita sintonia na vida a dois.