TOURO (21/4 a 20/5)

É importante se proteger de pressões do meio social, conforme alerta a tensão envolvendo Marte, sobretudo se as demandas colocam em risco seu bem-estar e seu orçamento. Lua e Netuno tendem a lhe deixar mais sensível às necessidades do entorno, despertando seu lado solidário.

