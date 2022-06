ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: Oportunidades de expansão existem, mas condições perfeitas, não. Está na hora de vibrar positivo. Tomar banho com ervas vai deixá-lo com o pique nas estrelas e impulsionará seu sucesso. Aproveite o bom clima em casa para se contagiar de energias positivas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Esta fase traz um pouco de movimento para a sua vida e muita criatividade junto com alegria. Organize festas, reuniões, passeios ou aproveite para desenvolver o seu lado artístico. Você estará simpático e magnético e fará muito sucesso.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seus sentimentos fluem com grande facilidade neste momento. Medite sobre o poder da energia do amor, aquela que cuida, sustenta e ampara. Quando se tem essa disposição com relação às coisas , pessoas, trabalho, etc, é como dar sentido à vida.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Não estranhe se perceber que está cantando enquanto trabalha. Você vive um período de muito entusiasmo e vontade de ser feliz, curtir as boas coisas da vida, com disposição de conhecer pessoas, trocar ideias. Bom momento no campo profissional. Sorte no amor.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Seja alegre, otimista e fique alerta com as coincidências e encontros inesperados. Uma proposta de trabalho deve melhorar seu lado financeiro e trazer realização pessoal.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

As decisões ousadas são resultado da união da inteligência com a sensibilidade. É tempo de ter coragem de desafiar o que já está ultrapassando e propor soluções inovadoras que tragam benefícios para os seus relacionamentos. Bom momento no campo social.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seu lado mais controlador em suas relações, especialmente em suas amizades, está aguçado. Essa postura tende a gerar insatisfações. Reflita sobre questões desafiadoras, especialmente no âmbito emocional. Bom momento no campo financeiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Trabalho: cuidado para não passar a impressão de ser inconstante. Trace uma estratégia para crescer no trabalho. Amor: sua prioridade será vencer o medo em relação ao amor. Deixe as decepções para trás e renove sua vida afetiva, cultivando o otimismo e a confiança no seu dia a dia.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você está mais do que pronto para viver um grande amor. Aproveite para dizer o que sente ou para preparar o que pretende dizer amanhã. Você pode se surpreender com o seu talento de poeta. Bom momento no campo espiritual e familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Cuidado com rivalidades e disputas dentro do seu trabalho, e preste muita atenção nas armas que você vai lançar mão para se defender. Aprenda a relaxar para não deixar que as preocupações dominem sua mente. Nesse período em particular, seja otimista e mostre os seus talentos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Dos astros enviam vibrações positivas para o seu signo, proporcionando um período mais calmo. Muita inspiração e sentimento, o que tornará mais fácil o relacionamento com as pessoas e consigo mesmo. Bom momento no campo amoroso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. O momento é propício a novos investimentos financeiros e indica prosperidade material. Procure organizar sua vida, investindo em melhorias práticas.