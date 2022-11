LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante buscar aprimorar a qualidade da informação e dar valor aos intercâmbios culturais. Com a entrada do Sol no setor da comunicação, seu carisma e sua capacidade de interlocução tendem a ganhar força, o que contribui com a defesa dos interesses pessoais.

