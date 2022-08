ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure zelar pelos aspectos práticos e da comunicação, pois a tensão com Marte desperta intolerância e aflora conflitos. O Sol na área do cotidiano e da saúde tende a elevar sua vitalidade e sua disposição no dia a dia, o que estimula uma tomada de postura em prol da qualidade de vida.

