ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Já percebeu que você tende a perder muitas oportunidades e pessoas por agir movido pelo impulso do momento? Como resolver esse problema? Trabalhando a racionalidade.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Vênus. Conheça melhor seu interior para entender seus sentimentos e medos. Aproveite o momento para lidar com seus limites e administrar suas paixões. Bom momento no campo espiritual.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aproveite para resolver seus problemas afetivos. Você muitas vezes não sabe o que está procurando neste setor, só sabe que está procurando. Dê mais tempo a si mesmo para conhecer melhor as pessoas, pois só assim pode aperfeiçoar-se a elas.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar Capricórnio. Regente: Lua. Fase bastante positiva para o amor. Você sentirá grande necessidade de ter alguém ao lado e saberá dar vazão aos seus melhores sentimentos. Senso de equilíbrio altamente desenvolvido.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Procure não gastar demais para não ter problemas futuros. É hora de se desligar. Vá em busca de uma atividade relaxante e das conquistas intelectuais. Bom momento no campo amoroso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: a fase é positiva para sua vida profissional. Coloque suas atividades em dia. Amor: amores estáveis e que não tiram seus pés do chão? Sem graça, monótonos, até chatos. É assim que você vai classificá-los. Mas será que você sabe exatamente o que quer?

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Sua personalidade está em destaque e melhora seu relacionamento com as pessoas. Seja flexível e não se feche para conhecer novos lugares e pessoas. Erros podem ser consertados.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As coisas podem demorar um pouco para se realizar, mas fique certo de que sabendo esperar, conseguirá tudo o que deseja. Muita simpatia e receptividade farão com que o contato com as pessoas seja mais fácil e em clima de cooperação.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sua capacidade de comunicação estará ampliada, mas tenha cuidado com a dispersão. Com essa corda toda, você pode querer fazer tantas coisas que acabará com uma bela estafa. Sua popularidade vai contar pontos na hora de escolher aluem para liderar o movimento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Fique mais tempo ao lado de seus amigos. Conversas ajudam a melhorar o convívio. Trabalho: Aprenda com a experiência de quem chegou lá. De quem sabe mais, é bem-intencionado e quer o seu bem. Olhe a sua volta e veja quem desempenha esse papel.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Entusiasmo e bom humor, muita disposição de ser feliz e curtir tudo o que pintar na sua frente, sem maiores culpas ou preocupações. Tendência a se aproximar das pessoas e aumentar o seu círculo social com novas e estimulantes amizades.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Neste período sua necessidade de dar e receber amor aumentará, facilitando os relacionamentos. Você está com tudo para transformar um simples encontro num momento inesquecível. Se estiver só, pode receber uma flechada certeira.