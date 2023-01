GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Lua e Netuno se encontram, o que tende a favorecer o exercício vocacional. Temperamentos agressivos batem de frente nesse momento de tensão Lua-Marte, afetando o compartilhamento de tarefas com as pessoas próximas. É preciso neutralizar o estresse antes de buscar tomar as devidas providências.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos