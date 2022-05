ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua personalidade está iluminada, exaltando carisma e magnetismo. Valorize-se e aproveite a autoconfiança. Parta para as conquistas e assegure seus interesses. A vida sentimental está favorecida e suas intuições podem ser superadas facilmente.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você conta com muita sorte para resolver pendências ou problemas antigos. Coloque suas coisas em ordem e obedeça suas necessidades. Valorize mais sua paz e a individualidade, porém nada de se isolar. Bom momento no campo amoroso.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua intuição estará aguçada nestes dias, o que facilitará o convívio com as outras pessoas. É importante seguir seus instintos para chegar aonde quer, sem crises nem inseguranças O romantismo vai tomar conta de você, portanto, use seu charme para seduzir quem ama.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nessa fase, você deve se desligar um pouco das suas preocupações, insatisfações, medos, etc. Com isso, você passa a perceber que a vida é muito rica, que o mundo é muito vasto, e que vai dar tempo de você resolver tudo. Bom momento no campo financeiro.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O céu está conspirando a seu favor e tudo o que tocar vai virar ouro. Amor, trabalho, estudos, esperam um movimento seu para funcionarem às mil maravilhas. Aproveite bem a chance e tire o máximo proveito. Bom momento no campo espiritual.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O céu cuida de seus relacionamentos e deixa uma pitada de romance no ar. Trate de segurar explosões de ciúme, pois o momento é de vivenciar o amor. Procure curtir momentos agradáveis ao lado das pessoas de que você mais gosta.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Bom período para desenvolver novos contatos. Você está muito comunicativo, esse mesmo aspecto favorece também o seu lado financeiro. Os astros também favorecem a vida amorosa. Bom momento no campo sentimental.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Excesso de teimosia e timidez são obstáculos sérios para quem deseja realizar-se no amor. Por isso, é preciso contornar esses sentimentos e dar às pessoas chance de ver os encantos que você possui. Procure ser mais realista. Bom momento no campo afetivo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ótimo período para fazer novas amizades. Procure sair mais, ter contato com outras pessoas. Quem já tem sua outra metade, deve lembrar que a chave do sucesso de uma relação, não está no isolamento do casal. Quem está só deve aproveitar para reativar sua vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Lembre-se que o crescimento exige transformações e muita garra. A carreira tem tudo para alavancar agora. A vida social vai trazer benefícios profissionais nesse período, abrindo portas para ganhos extras. Bom momento no campo sentimental e profissional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

As emoções esquentam hoje, e você deixa de ser observador dos fatos para ser participante empolgado da vida ao seu redor. Se a usina dos sentimentos estava meio sem uso ultimamente, prepare-se para entrar nesse mundo menos racional onde o coração tem muito o que aprender.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Há grandes chances de construir a sonhada estabilidade. Novas oportunidades, financeiras aparecem. Você se sente animado para realizar investimentos, porém procure se planejar. Orientar-se fará a diferença. Bom momento no campo pessoal.