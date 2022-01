ÁRIES (21/03 a 20/04)

Amizade e generosidade marcam sua postura hoje. Dia excelente para compartilhar experiências e projetos. Dinheiro: antes de investir sua grana, consulte quem entende do assunto para entrar numa fria. No amor, seu carisma atrairá as pessoas.

TOURO (21/04 a 20/05)

Vênus está trazendo harmonia para as atividades coletivas. Podendo se estender para outras áreas de sua vida. Dinheiro: se explorar bem o seu lado empreendedor terá chance de faturar muita grana. No amor, uma nova etapa começará no romance.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Não se deixe levar pelo entusiasmo. Tudo que parece muito fácil de se realizar, pode não ser bem assim, cada avanço de muito esforço e planejamento. Dinheiro: poderá fazer um negócio bem rendoso. No amor, sucesso com namoros ou vida familiar.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Em vez de tentar convencer os outros com seus argumentos, ouça o que as pessoas têm a dizer e pondere alternativas. Isso sempre facilita as coisas. A semana promete boas surpresas profissionais. Dinheiro: sucesso financeiro. No amor, clima de alegria.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Nem sempre você terá o domínio situação. Não discuta com colegas de trabalho. Evite impor suas vontades, assim evitará aborrecimentos. Dinheiro: bons ventos soprarão a seu favor, sucesso financeiro à vista! Amor: novidades na vida amorosa ou familiar.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Mesmo que ocorram surpresas e imprevistos em seu caminho, não desista de seus objetivos profissionais, pois progresso está por vir. Dinheiro: os astros indicam lucros com trabalhos bem planejados. Amor: alguém novo poderá aparecer em sua vida.

LIBRA (23/09 a 22/10)

É hora de você se entregar com tudo para alavancar sua vida profissional. Use sua intuição e inteligência para alcançar metas desejadas. Dinheiro: a lua indica chance de progresso financeiro. No amor, possibilidade de pintar uma nova paixão.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O trabalho seguirá melhor se empregar grandes inovações. Ele poderá ser tornar mais produtivo e rendoso. Vida social, promete grandes alegrias. Dinheiro: boa fase para iniciar um negócio mais lucrativo. No amor, aposte na felicidade. Clima de romance.

SAGITÁRIO (22/11/ a 21/12)

No trabalho aposte na criatividade. Boa fase para produzir serviços interessantes e práticos. Vida social: novas amizades prometem bons papos. Dinheiro: vai pintar acima do esperado. No amor, mudanças positivas de vida no estilo de vida familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase repleta de boas ideias. Poderá concretizar uma delas e lhe trazer prosperidade profissional. Diversão: busque passear onde aja matas e ar puro. Dinheiro: o período promete elevação financeira. No amor, a Lua promete momentos felizes a dois.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Excelente momento para projetar o seu trabalho no mercado. Ele tende fazer sucesso. E trazer prestigio profissional. Dinheiro: o plano astral assinala bons lucros nas suas atividades. No amor, ótimo momento para estreitar laços com seus familiares.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Deixe a incerteza de lado, pois agora, só há lugar para o otimismo. Para negociar bem é necessário acreditar no que faz para alcançar seus objetivos. Dinheiro: Irá pintar na medida de seus esforços. Amor: a confiança será a base firme para o relacionamento.