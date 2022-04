ÁRIES (21/3 a 20/4)

Exageros ao falar podem trazer discórdia! A postura diplomática ainda é sua melhor alternativa para esses dias. Que tal trocar ideias de modo leve? A tendência para estes dias é de introspecção. Se entenda com o próximo. Sorte no amor.

TOURO (21/4 a 20/5)

Esqueça tudo de ultrapassado que você ostenta. Você terá ajuda para enfrentar desafios para reciclar certas coisas que não são mais necessárias em sua vida. No plano sentimental evite a precipitação. Procure deixar o barco correr livremente.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Seja mais perseverante. Você terá que agir com disciplina, ordenar suas prioridades e colocar sua vida em ordem para poder funcionar de forma eficiente. Siga a sua intuição e saberá o que fazer. Bom momento no campo financeiro.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Amadureça as suas ideias e os seus projetos intelectuais antes de expor aos outros. É hora de você se deixar levar pelo amor, de embarcar nas águas da emoção, usar seu carisma para aproximar e não para se impor. Você vive um bom momento no campo sentimental.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Fase de progresso. Neste momento, sua capacidade de analisar te ajuda e te capacita a tomar decisões muito importantes para sua vida. Há novos projetos com chances de sucesso. Basta acreditar. Bom período para relacionamentos e aventuras.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque pessoas que compartilham seus interesses. Algumas mudanças na profissão vão despertar sua criatividade. Encare seus medos e coisas boas poderão acontecer durante este período, aproveite! Muito dinamismo e tenacidade em seu trabalho.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: Mudanças importantes estão a caminho, mas não devem ser decididas de uma hora para outra. Você terá grandes alegrias neste período: alguém que tem andado indiferente pode voltar. Tenha muita paciência e seja perseverante a fim de atingir suas metas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Libere sua criatividade e dê o melhor de si em tudo o que fizer. A Lua passa por sua área familiar trazendo abertura para mudanças e renovação. Uma boa fase na sua vida profissional, com seu lado mais criativo em evidência. Muita organização e disposição para o trabalho.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Este período acentua os seus talentos. É hora de você mostrar todo o seu potencial e seu valor. Você terá de dominar o coração para não ser envolvido por uma paixão. Um conhecimento feito agora pode marcar a sua vida. Bom momento no campo profissional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Trabalhe as diferenças e valorize os vínculos familiares. O dia traz harmonia para sua família e une vocês a um mesmo objetivo. Dê atenção e ajude as pessoas. Assuntos profissionais e financeiros estarão em evidência, com chances de promoção ou novo trabalho.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A fase favorece parcerias e acordos, já que sua capacidade comunicativa está estimulada. Ótimo dia. Novidades no trabalho, onde o clima estará positivo, mas agitado. Retome o controle das coisas de onde você parou. Projeção social.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Bom período para direcionar suas energias para objetivos financeiros. Os próximos dias ainda serão de muita batalha e luta no ambiente profissional. Mas seu esforço vai valer a pena. Depois você vai relaxar. A vida amorosa passa por uma fase de encantos e cheia de estímulos.