GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Talvez seja momento de evitar gastar com o que é desnecessário ou misturar finanças e amizades. Com o encontro Lua-Vênus no setor material, práticas criativas tendem a despertar seu interesse. Procure exercitar seus talentos ou ainda buscar gerar mais prazer no trabalho.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos